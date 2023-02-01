В зоне спецоперации погиб 39-летний контрактник из Бердска Андрей Степанов

Житель Бердска Андрей Степанов погиб в зоне спецоперации на Украине. Фото: администрация Бердска

Житель Бердска Андрей Степанов погиб в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщили на сайте администрации города.

Военнослужащему было 39 лет. Он родился 5 июня 1983 года в Новосибирске. Когда Андрею Степанову было два года, семья переехала в Бердск. Впоследствии сибиряк окончил там школу и Бердский электромеханический техникум.

− Друзья и знакомые Андрея характеризуют его как отзывчивого и доброго человека, оптимизм и жажда к жизни которого увлекали и заражали окружающих, − говорится в публикации.

На военную службу по контракту новосибирец поступил в октябре 2022 года. Сказал: «Лучше я пойду, чем мои сыновья…».

Администрация выразила соболезнования родным и близким героя. Церемония прощания состоится 2 февраля с 12:00 до 13:00 в Кафедральном соборе Преображения Господня.

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