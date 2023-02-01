В Новосибирске за год с улиц забрали около 700 собак и кошек

В Новосибирск за год с улиц изъяли 674 безнадзорных собаки и кошки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирск за год с улиц изъяли 674 безнадзорных собаки и кошки. Но только меньше половины из них в итоге смогли найти свой дом. Об этом сообщается в отчете департамента энергетики и ЖКХ.

Так, 58 пойманных на улице животных вернулись к своим владельцам. Для 211 удалось найти новый дом. И 342 особи, после того как их стерилизовали и поставили прививки, были снова выпущены на улицу. Ранее волонтеры уже неоднократно отмечали, что на улицу возвращают только неагрессивных животных. А тех, кто имеет какие-либо проблемы, оставляют в приютах.

Против бешенства вакцинировали 838 животных, стерилизовали и кастрировали — 503. С улиц также подобрали 160 трупов павших животных.

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