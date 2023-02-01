В Новосибирске начали ловить безбилетников в автобусах

В общественном транспорте Новосибирска начали выявлять безбилетников. Фото: Евгения ГУСЕВА

В общественном транспорте Новосибирска начали выявлять безбилетников. Только за 1 февраля на остановке «Лыжная база» поймали четырех «зайцев».

Рейды проводят специалисты Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии и полицейские. Цель таких обходов − обеспечить полноту сбора выручки в транспорте, где нет кондукторов.

Сегодня инспекторы работали в автобусах №45к «Центральный корпус – Чемской бор», №68 «Ст. Матвеевка» – М. «Студенческая», №88 «ОРМЗ – Центральный корпус» и №96 «Цветущая Плющиха – Ул. Саввы Кожевникова».

− По результатам рейда составлено четыре протокола об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом первым статьи 10.1 Закона Новосибирской области от 14.02.2003 № 99-ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской области», − рассказали на сайте мэрии.

Административные наказания безбилетникам назначит районная комиссия.

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