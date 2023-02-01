В воздухе дымка и пахнет гарью: Новосибирск окутал сильный смог

Новосибирск окутал сильный смог. Фото: Виктория МИНАЕВА

В среду, 1 февраля, Новосибирск окутал сильный смог. Утром на город опустился густой туман, а ближе к середине дня дымка немного рассеялась, а воздухе появился запах гари.

В воздухе повисла дымка и пахнет гарью. Фото: Виктория МИНАЕВА

— С 16 часов 1 февраля до 18 часов 3 февраля в Новосибирске сохраняются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере, — сообщают в мэрии города. — Предприятиям рекомендовано сократить количество выбросов.

По словам синоптиков, смог задержится в городе на два дня. Фото: Виктория МИНАЕВА

Синоптики предполагают, что смог будет держаться в Новосибирске и завтра, 2 февраля. Сейчас в городе объявлены условия для рассеивания вредных примесей i степени опасности.

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