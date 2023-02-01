В Новосибирске открыли новый корпус музыкальной школы №5

Новый корпус музыкальной школы №5 открылся в Новосибирске. Фото: мэрия Новосибирска

Новый корпус музыкальной школы №5 открылся в Новосибирске. Капитальный ремонт сделали по нацпроекту «Культура», сообщили в мэрии города.

На церемонии открытия побывал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Градоначальник сообщил о том, что музыкальная школа будет носить имя выдающегося новосибирского композитора Эдуарда Артемьева. Решение уже согласовали с его сыном.

Глава города поздравил педагогов и учеников с появлением новой площадки для занятий.

− Пятая музыкальная школа – одна из самых лучших в городе, и желающих в ней учиться много. Прежний корпус стал тесным и не вмещал всех учеников. В 2018 году было предложено передать учреждению здание бывшего детского сада, которое на тот момент не использовалось уже несколько лет, − отметил Анатолий Локоть.

Работы по капремонту здания обошлись почти в 70 миллионов рублей. Благодаря помощи из федерального бюджета воплотить проект в жизнь удалось гораздо быстрее. Этому поспособствовали правительство и Министерство культуры Новосибирской области, ведь при их поддержке получилось войти в нацпроект.

Примечательно, что МБУ ДО «Детская музыкальная школа №5» считается одной из старейших школ города. В 2023 году ей исполнится 75 лет.

С открытием нового корпуса учебные площади увеличились в 2,5 раза. Это позволит музыкальной школе ввести новое направление обучения − «Хоровое пение», а также открыть дополнительные классы духовых инструментов и создать новые творческие коллективы.

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