Режим чрезвычайной ситуации ввели из-за заснеженных дорог. Фото: Антон ФОКИН

В Новосибирске объявили режим чрезвычайной ситуации. Поводом для такого решения стала необходимость уборки снега на дорогах. По словам первого вице-мэра Олега Клемешова, введение чрезвычайной ситуации позволит выделить допсредства для уборки улиц и привлечь новых подрядчиков.

— Это позволит убрать то напряжение, которое сейчас существует в уборке города, — сообщил Infopro54 со ссылкой на Клемешова. — Из поступающих от граждан жалоб, касающихся уборки, 80% приходятся на внутриквартальные проезды.

Напомним, что по данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, 28 января в Новосибирске выпало столько снега, сколько сибиряки не видели с 1914 года. В этот день выпало 14 миллиметров осадков за судки. Теперь же все последующие снежные зимы будут сравнивать с 2023 годом.

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