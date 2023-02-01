«Возвращался в магазин несколько раз»: новосибирец украл в Ростове-на-Дону флешки на 40 тысяч рублей

Мужчина наворовал флешки на 40 тысяч рублей. Фото: МВД по Ростовской области
Новосибирец украл в одном из магазинов цифровой техники в Ростове-на-Дону флешки на 40 тысяч рублей. Заметили пропажу сотрудники магазин.
— Мужчина подходил к витрине, где выставлялись на продажу карты-памяти для фото, видео и компьютерной техники, снимал около 5 комплектов без антикражных магнитов и уходил. Под видом покупателя он наведался в магазин более двух раз и успел вынести за это время большую часть накопителей памяти без антикражных магнитов. Украденное мужчина продавал случайным людям, таксистам, предлагая товар по бросовой цене, — рассказали в МВД по Ростовской области.
В ведомстве уточнили, что 31-летний новосибирец ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Также полиции удалось выяснить, что мужчина причастен к еще одной краже на территории Ростова-на-Дону. Общая сумма ущерба составила около 40 тысяч рублей.
Воришке грозит до 2 лет тюрьмы. Мерой пресечения на время следствия ему избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.
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