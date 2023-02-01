Уволенные в последнюю волну сокращений работники новосибирской IKEA не могут найти работу второй месяц

В Новосибирской области за год уволили почти 500 сотрудников ИКЕА. Фото: Иван МАКЕЕВ

После закрытия IKEA в Новосибирске уволили 495 сотрудников, 27 человек перевели в другие подразделения компании. Как сообщил ТАСС замминистра труда и социального развития области Владимир Машанов, из 90 работников, обратившихся на биржу труда, 56 человек уже трудоустроены.

Напомним, некоторые сотрудники ушли по соглашению сторон, оставшихся уволили по ликвидации в декабре.

Все, кто оставался до конца, сейчас стоят на бирже труда, никто из них еще не нашел работу, сообщила КП-Новосибирск лидер профсоюза компании в регионе Нина Харитонова. Они имеют статус безработного и получают положенные выплаты.

При этом лидер профсоюза добавила, что не все работники, уволенные по соглашению сторон, обращались на биржу. Некоторые пока не ищут новое место занятости.

Как ранее рассказывала КП-Новосибирск, в ИКЕА работало порядка 550 штатных сотрудников. Многим работникам, уволенным в декабре, не выплатили положенные премии за перевыполненные планы.

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