В мэрии Новосибирска рассказали о самом популярном месте Новогодней столицы

В Новосибирске назвали самую популярную локацию Новогодней столицы. Фото: мэрия Новосибирска

В Новосибирске назвали самую популярную локацию Новогодней столицы. Об этом рассказали в мэрии города.

С 23 по 31 января на портале «Госуслуг» проходил опрос. Местных жителей спрашивали, чем им запомнился праздник. Оказалось, что больше всего новосибирцам понравилась пешеходная улица Ленина.

− На втором месте оказался Первомайский сквер, на третьем – Театральный сквер, − сообщили в мэрии Новосибирска.

Михайловская набережная и Центральный парк оказались менее популярными среди горожан.

Ранее КП-Новосибирск писала, что улицу Ленина откроют для транспорта 10 февраля.

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