В Новосибирской области закрыли 9 подпольных мастерских по изготовлению оружия

В Новосибирской области за год закрыли 9 подпольных мастерских. Фото: ФСБ России.

В Новосибирской области и еще нескольких десятках регионов России за два месяца изъяли более 250 огнестрелов. Во время рейдов за ноябрь и декабрь 2022 года были обнаружены 93 нарушителя. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России.

По материалам УФСБ России по региону, всего за прошлый год в Новосибирской области была пресечена деятельность девяти подпольных мастерских, в которых модернизировали оружие и изготавливали боеприпасы.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в регионе 2900 владельцев оружия за год привлекли к ответственности.

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