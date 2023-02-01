Будет видно без телескопа! Три ярчайших светила появятся в небе 22 и 23 февраля

Три светила будут видны даже в городе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На День защитника Отечества новосибирцы смогут увидеть в небе трио ярчайших светил — вместе сойдутся Луна, Венера и Юпитер. Видеть их можно будет даже невооруженным глазом в городе, если погода порадует безоблачным небом.

— Венера и Юпитер начнут сближаться в феврале, максимально они подойдут друг к другу 2 марта. 22 и 23 февраля между ними пройдет серп Луны. А через эти два вечера она «убежит» дальше на 12 градусов, и планеты останутся без нее, —сообщил КП-Новосибирск сотрудник Новосибирского планетария, член Совета Новосибирского астрономического общества Олег Кашин.

Напомним, 15 февраля нас ждет еще одно астрономическое событие: сближение Венеры и Нептуна.

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