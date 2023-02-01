Улицу Большевистскую в Новосибирске сковала 7-километровая пробка

Утром 1 февраля на улице Большевистской образовался серьезный затор. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром 1 февраля на улице Большевистской образовался серьезный затор. Пробка растянулась на целых семь километров.

Машины стояли от метро «Речной вокзал» до Разъезда Иня. По данным карт «2ГИС», на участке произошло несколько аварий. Это сковало улицу и заставило водителей и пассажиров нервничать.

Сейчас пробки в городе оцениваются в 6 баллов. При этом Большевистская продолжает подсвечиваться красным, что говорит о том, что движение там затруднено.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber