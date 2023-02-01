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НовостиОбщество1 февраля 2023 8:37

Улицу Большевистскую в Новосибирске сковала 7-километровая пробка

На участке произошло несколько аварий
Анастасия ХРОМЫХ
Утром 1 февраля на улице Большевистской образовался серьезный затор.

Утром 1 февраля на улице Большевистской образовался серьезный затор.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром 1 февраля на улице Большевистской образовался серьезный затор. Пробка растянулась на целых семь километров.

Машины стояли от метро «Речной вокзал» до Разъезда Иня. По данным карт «2ГИС», на участке произошло несколько аварий. Это сковало улицу и заставило водителей и пассажиров нервничать.

Сейчас пробки в городе оцениваются в 6 баллов. При этом Большевистская продолжает подсвечиваться красным, что говорит о том, что движение там затруднено.

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