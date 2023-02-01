В 2023 году в Новосибирской области построят 14 школ. Фото: правительство НСО.

В 2023 году в Новосибирской области появятся 14 новых школ. Готовность одной из них, той, что в поселке Восход, проверил губернатор региона Андрей Травников. Глава области также рассказал о планах правительства по вводу новых школ. По его словам, в период с 2018 по 2022 года в области построили 23 школы. А вот за один только 2023 год в регионе возведут сразу 14 новых учебных заведений. Этот показатель станет рекордным для НСО.

Андрей Травников отметил, что информация о вводе новых школ, судя по всему, до родителей не доходит в должном порядке. Поэтому они часто задают вопросы о строительстве учебных заведений. В связи с этим, губернатор поручил создать на сайте Минстроя отдельную страницу, на которой отразят адреса и характеристики будущих зданий. А также Андрей Травников поручил установить на объектах видеокамеры, чтобы желающие могли наблюдать за тем, как проходит строительство. Кроме того, губернатор выступил с предложением, чтобы руководители подрядных организаций записали видеообращения, на которых подтвердят сроки ввода новых школ в эксплуатацию.

– Обязательно надо привлекать родителей, родительские комитеты по всем вопросам – вплоть до выбора цвета стен и мебели. Такая практика у нас уже есть, но надо, чтобы на каждом объекте присутствовал родительский комитет, чтобы он согласовывал те или иные решения, – сказал Андрей Травников.

Здание новой школы в поселке Восход губернатору понравилось. Он назвал его «замечательным». По его словам, в новой школе все полностью готово к приему ребят. Есть удобный подъезд, тротуары, пешеходные переходы. Предусмотрена парковка для авто, а также рядом сделали остановку общественного транспорта. В планах, что дети сядут за парты в 4-й учебной четверти, а может быть, и раньше.

В правительстве уточнили, что новая школа в поселке Восход, больше, чем просто СОШ. Речь о Центре образования «Восход». Там сделали 16 кабинетов начальной школы, 6 кабинетов математики, русского и иностранного языков, 4 кабинета истории и обществознания, 3 кабинета информатики и так далее.

– Есть гардероб на 1100 мест, четыре пассажирских лифта, два больших спортивных зала по 540 кв. м, малый спортивный зал, зал хореографии, столовая, актовый зал на 500 мест, два читальных зала, библиотека и музей, – добавили в правительстве.

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