В январе новосибирские гэбээровцы предотвратили более 500 правонарушений

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

В январе на пульт централизованного наблюдения Агентства Безопасности поступил 2191 тревожный сигнал. На каждый из них был организован выезд групп быстрого реагирования. Наибольшее количество тревог - 1495 - было получено от охранных сигнализаций, 569 - от тревожных кнопок, 98 - от пожарных сигнализаций. 29 раз оперативные дежурные узнавали о происшествиях по телефону.

В результате реагирования на охраняемых объектах в январе всего было пресечено 504 правонарушения (271 хулиганство и 233 попытки хищения), задержаны 260 нарушителей, 16 из которых - несовершеннолетние.

96 раз за месяц сотрудники Агентства Безопасности осуществляли взаимодействие с правоохранительными органами.