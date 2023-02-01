В Новосибирске на фуршет для заседания Минкульта потратили 220 тысяч рублей

Фуршет для заседания Минкульта в Новосибирске обошелся в 220 тысяч рублей. Фото: Василий Вахрин

Фуршет для заседания Минкульта в Новосибирске обошелся в 220 тысяч рублей. Информация о договоре опубликована на сайте Госзакупок.

Заказчиком выступила «Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ». Они заказали услугу по организации кейтеринга (ресторанное обслуживание на выезде – прим. ред.).

Для участников расширенного заседания коллегии Министерства культуры региона организовали шведский стол. При этом не сообщается, чем угощали всех присутствующих.

Расширенное заседание состоялось 20 января. На нем присутствовали представители мэрии, правительства Новосибирской области, депутаты разного уровня и председатели общественных организаций.

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