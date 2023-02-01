В Новосибирской области ожидают сильный паводок весной 2023 года

В Новосибирской области прогнозируют сильный паводок весной 2023 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области прогнозируют сильный паводок весной 2023 года. На эту тему во время пресс-конференции 1 февраля высказалась начальник Западно-Сибирского УГМС Анна Лапчик.

В январе Новосибирск и область накрыли обильные снегопады. Был даже установлен рекорд по количеству выпавшего снега. Это может осложнить прохождение паводка.

− Это головная боль наших прогнозистов-гидрологов, они уже сейчас в боевом настрое, потому что снега много, промерзание почвы значительно больше, чем в прошлом году. На данный момент ситуация достаточно напряженная, − подчеркнула Анна Лапчик.

Начальник Западно-Сибирского УГМС отметила, что решающей станет обстановка в апреле. Сценарий половодья будет зависеть от того, как быстро будет таять снег и какая установится погода.

Ранее КП-Новосибирск опубликовала прогноз погоды на весну в Новосибирске 2023.

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