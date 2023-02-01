«Это обычная работа»: новосибирские спасатели удивились, когда их отблагодарили сладостями за вызволение собаки с острова

Новосибирцы поблагодарили спасателей, вытащивших собаку с острова - Александра (спасатель слева), Татьяну (в центре) и Артема (спасатель справа). Фото: Спасатели МАСС.

В Новосибирске две девушки подарили героям из службы МАСС сладости за спасение собаки с острова-льдины посреди Оби. Об этом сообщили в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

31 января, через несколько часов после того, как пса вытащили на руках через сугробы, жительницы Новосибирска Анна и Евгения заявились с тортом, чаем и кофе в аварийно-спасательный отряд «Западный». Девушки поблагодарили спасателей Александра, Татьяну и Артема, которые выезжали утром на остров Отдыха.

– Для спасателей МАСС это обычная, их повседневная работа, которую они выполняют круглосуточно, оказывая помощь и людям, попавшим в беду, и братьям нашим меньшим. Но такие проявления благодарности всё-таки бывают не часто, и поэтому вдвойне приятно, – отреагировали на такой поступок скромные спасатели.

Напомним, Александр рассказал КП-Новосибирск, как вызволял собаку с острова. Ранее стало известно, что пес уже обрел нового хозяина.

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