Фото и видео густого тумана, окутавшего Новосибирск 1 февраля, показали горожане. Фото: предоставила Ольга Прейма-Китова.

Новосибирск в среду, 1 февраля, окутал густой туман. Читатели КП-Новосибирск показали фото и видео таинственной дымки.

Дымка окутала город рано утром. Фото: предоставила Ольга Прейма-Китова.

– Утром на город опустился туман. На работу пришлось пробираться сквозь него и сугробы, – рассказала КП-Новосибирск жительница Советского района, поделившаяся кадрами.

К обеду туман рассеялся. Осталась лишь незначительная дымка.

Туман снизил видимость на дорогах. Фото: предоставила Ольга Прейма-Китова.

По данным синоптиков, 1 февраля в Новосибирске возможны туманы при прояснениях, а также изморозь. При этом метеоусловия будут способствовать накоплению в воздухе вредных веществ.

К обеду туман рассеялся. Осталась лишь незначительная дымка. Фото: Анна ПАШАГИНА

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber