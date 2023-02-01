Владимир Городецкий поддержал отмену прямых выборов мэров

Экс-мэр города Новосибирска, экс-губернатор Новосибирской области, почетный житель Новосибирска, сенатор Владимир Городецкий. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В своем телеграм-канале экс-мэр города Новосибирска, экс-губернатор Новосибирской области, почетный житель Новосибирска, сенатор Владимир Городецкий озвучил мнение по поводу обсуждаемого в политической и экспертной среде вопроса отмены прямых выборов мэров крупных городов.

- Высказался в поддержку отмены прямых выборов мэров крупных городов в Российской Федерации. Чаша весов в моих аргументах «за» и «против» изменения системы выборов глав муниципалитетов склоняется в пользу отмены прямого голосования. Есть у этого серьезного шага свои плюсы, есть и минусы. Но на данном конкретном историческом отрезке времени развития системы политического и административного устройства нашего общества я считаю, что необходимо назначать мэра. Выборы должны проходить на конкурсной основе после представления кандидатуры на этот пост депутатскому сообществу со стороны главы региона. Практика показывает, что легитимности в прямых выборах мэров российских городов в последние годы мало. Если брать в качестве примера Новосибирск, то на последних выборах проголосовали лишь 20 процентов избирателей. Ну какая же это легитимность? Помимо представительности процедуры назначения через всенародно избранных депутатов не стоит забывать и об актуальных вопросах укрепления вертикали власти в регионах России. Для выстраивания эффективной связки «глава региона - глава муниципалитета» более перспективной и результативной с точки зрения будущего стратегического развития любого субъекта в нашей стране является именно система конкурсного назначения мэров, - отмечает в своем посте в телеграм Владимир Городецкий.