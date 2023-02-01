В Новосибирске наказали водителя, который чуть не задавил двух школьников на пешеходном переходе

В Новосибирске водитель, чуть не сбивший двух школьников на переходе, получил две статьи. Фото: стоп-кадры.

В Новосибирске нашли и наказали водителя, который вылетел на двух школьников на перекрестке улиц Дачная и Дуси Ковальчук. ДТП произошло вечером 23 января, когда для пешеходов загорелся «зеленый». После инцидента мужчина за рулем авто поправил зеркало и поехал дальше.

Родственники сначала не обращались в полицию – отходили от шока и искали видео с камер, на котором можно было бы установить номер автомобиля. Однако после публикации КП-Новосибирск в ГИБДД начали проверку, не дожидаясь заявления. На поимку нарушителя ушло меньше недели.

– Водитель и транспортное средство в ходе административного расследования установлены, водитель привлечен к административной ответственности по статье 12.18 и части 2 статьи 12.37 КОАП РФ, – сообщили КП-Новосибирск в городской Госавтоинспекции.

Оказалось, что водитель был еще и без страховки – за это его привлекли по второй статье.

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