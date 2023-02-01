Судебный пристав спас семью с двумя детьми из горящего дома под Новосибирском. Фото: УФССП по НСО.

В Карасукском районе Новосибирской области судебный пристав спас из горящего дома семью с двумя детьми. Он случайно заметил возгорание и своевременно среагировал. Об этом рассказали в УФССП по региону.

Младший судебный пристав, лейтенант внутренней службы Дмитрий Карпенко проезжал мимо поселка Красносельское 13 января. Он заметил, как от одного дома идет густой черный дым. Когда подъехал ближе, понял, что горит обшивка строения. Пристав зашел во внутрь и сообщил о ЧП хозяевам. Оказалось, что они даже не подозревали о пожаре.

– Кроме хозяина, в доме находились еще его супруга и двое маленьких детей. Ребятишек наспех одели и посадили в машину к Дмитрию. Вместе с хозяином отключили и вынесли из дома газовый баллон. Дальше начали выносить ценные вещи и документы. В скором времени на помощь подоспели соседи, – уточнили в пресс-службе УФССП по НСО.

Пожарные прибыли на место минут через 20, также приехали и медики. Пожар оперативно локализовали и потушили.

Сам пристав не считает, что совершил героический поступок. Дмитрий Карпенко уверен, что большинство на его месте поступили бы также.

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