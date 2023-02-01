Кружат над городом: сразу несколько самолетов не смогли приземлиться в Новосибирске утром 1 февраля

Сразу несколько самолетов не смогли приземлиться в Новосибирске утром 1 февраля. Фото: Александр ГЛУЗ

В среду, 1 февраля, сразу несколько самолетов не смогли приземлиться в новосибирском Толмачево. Об этом сообщает портал Flightradar24.

Известно, что самолет из Москвы кружит над городом уже больше получаса. А рейсы, летевшие из Владивостока и Читы, ушли на посадку в Барнаул.

Утром город окутал морозный туман и снизил видимость. Вероятно, дымка и стала причиной, по которой не смогли приземлиться самолеты. Информация уточняется.

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