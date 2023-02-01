Новосибирцы пожаловались на заваленный снегом проезд к поликлинике в Академгородке

В Новосибирске скорые с трудом поднимаются к поликлинике в Академгородке. Фото: АСТ-54.

В Новосибирске не чистят снег возле поликлиники № 14 в Академгородке. Об этом в среду, 1 февраля, сообщили очевидцы в группе «АСТ-54».

Подписчики сообщества обратили внимание на то, что даже автомобилям тяжело проезжать по заваленному снегом подъему на Демакова, 12, а пациенты с трудом пробираются по каше в колеях.

Напомним, в регионе выпало рекордное количество осадков за выходные.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что на ОбьГЭСе сократили два автобусных маршрута до тех пор, пока на конечных не почистят снег.

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