В Новосибирске в 2023 году отремонтируют дворы за 175 миллионов рублей

В Новосибирске отремонтируют дворы за 175 миллионов рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске отремонтируют территории возле многоквартирных домов почти за 175 миллионов рублей. Деньги выделят из городского бюджета.

Во дворах весной и летом 2023 года пройдут работы по благоустройству: в некоторых из них отремонтируют тротуары и проезды, в других обустроят парковки и пешеходные дорожки, сделают лестницы и водоотводы. Документы опубликованы на сайте госзакупок.

Начальная общая стоимость закупок по всем районам Новосибирска составляла 214,5 миллионов рублей. После определения победителей аукциона цена опустилась ниже 175 миллионов. Таким образом, подрядчики сэкономили мэрии почти 40 миллионов рублей.

В Центральном округе дворы отремонтируют возле домов по адресам: Челюскинцев, 22, 38, Сибирская, 44, Железнодорожная, 8, Дуси Ковальчук, 266/4, Кропоткина, 94, 125, 118, 118/2, Рельсовая, 8, Балакирева, 1, Тимирязева, 58/1, Кубовая, 106 и 107/1, Кузьмы Минина, 13г, 16, Дмитрия Донского, 29, Потанинская, 12, Романова, 36, Крылова, 55, Селезнева, 33а, Красный проспект, 100.

В Калининском районе работы будут проводить по следующим адресам: Макаренко, 27/3, 31/1, Лейтенанта Амосова, 58, Учительская, 24/1, Богдана Хмельницкого, 4/1, Танковая, 41, 41/1, 41/2, 41/3, 45/1, 45/2, 45/3, Объединения, 58, Свечникова, 9, Чекалина, 29, Новоуральская, 9, 13/4, 27, 27а, 29, Солидарности, 14, Кочубея, 9/1, Танковая, 17.

В Дзержинском районе ремонт коснется дворов по адресам: Гусинобродское шоссе, 27, 23, 29, 31, 23/1, от Республиканской, 15 до Авиастроителей, 2/1, Кошурникова, 37/1, Бориса Богаткова, 241, Учительская, 8, Есенина, 12.

В Октябрьском районе: В. Высоцкого, 33, Выборная, 119, 101/1, Ленинградская, 143, 145, Бориса Богаткова, 188/1, Гаранина, 19, Федосеева, 34, Бориса Богаткова, 209, 167, Лазурная, 10, Восход, 26/1, Кирова, 76, Пешеходная, 5/1, Грибоедова, 158, 162.

Ремонт коснется дворов и в Кировском районе: Немировича-Данченко, 137/2, 139, 139/1, 139/2, 139/3, 135б, 131а, Комсомольская, 3, 9, 9а, Чемская, 24, 40, Зорге, 29, 31, 33, Мира, 23, 27, 29, Бурденко, 22.

Самая большая часть суммы – около 40 миллионов – пойдет на работы на придомовых территориях в Ленинском районе: микрорайон Горский, 60, 61, Серафимовича, 24/1, Плахотного, 11, Троллейная, 14, 20, 3/1, 3, 37, 39, 146, Немировича-Данченко, 28/5, Степная, 54/1, Петропавловская, 17, 19, Южная, 40/3, Хасановская, 35/1, Янтарная, 42, 9-й Гвардейской Дивизии, 7, Халтурина, 33, 31, 37/1, 39/2, Невельского, 51, Забалуева, 8, 9, 2-я Портовая, 7, Ударная, 29.

Также будет проведен ремонт во дворах Советского района: Академическая, 10, Мусы Джалиля, 4, Шлюзовая, 20, Новоморская, 22, 26, Демакова, 17, Иванова, 43, 45, 37, 47, Экваторная, 14, Барьерная, 16, 14 (40 лет Комсомола, 51).

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