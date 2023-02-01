Пробки в 8 баллов затруднили проезд по улицам Новосибирска утром 1 февраля.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Утром среды, 1 февраля, Новосибирск сковали пробки в 8 баллов. На карте «2ГИС», большинство улиц подсвечены красным. Рассказываем, где самые сильные заторы.
Пробки на проезде Энергетиков, улицах Широкой, Станционной, Ватутина, Станиславского и Котовского. Не проехать по Немировича-Данченко, Троллейной, Титова и по Советскому шоссе. Пробки на Новогодней, Блюхера, площади Лыщинского и на Октябрьском мосту.
На правом берегу не проехать по Большевистской, Кирова, Добролюбова, Никитина и Бориса Богаткова. Заторы на Гусинобродском шоссе, Красном и Дзержинском проспектах.
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