Пробки в 8 баллов затруднили проезд по улицам Новосибирска утром 1 февраля. Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром среды, 1 февраля, Новосибирск сковали пробки в 8 баллов. На карте «2ГИС», большинство улиц подсвечены красным. Рассказываем, где самые сильные заторы.

Пробки на проезде Энергетиков, улицах Широкой, Станционной, Ватутина, Станиславского и Котовского. Не проехать по Немировича-Данченко, Троллейной, Титова и по Советскому шоссе. Пробки на Новогодней, Блюхера, площади Лыщинского и на Октябрьском мосту.

На правом берегу не проехать по Большевистской, Кирова, Добролюбова, Никитина и Бориса Богаткова. Заторы на Гусинобродском шоссе, Красном и Дзержинском проспектах.

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