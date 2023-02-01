В Новосибирске на Монументе Славы появились световые проекции: рассказываем, что это

В Новосибирске на Монументе Славы прошла репетиция празднования 80-летие победы в Сталинградской битве. Фото: читатели КП-Новосибирск

В Новосибирске на Монументе Славы прошла репетиция празднования 80-летия победы в Сталинградской битве. Она состоялась вечером 31 января.

— На стелах на Монументе Славы выведены такие проекции с изображениями, видео, текстом, где рассказывается об истории этой важной победы. Там есть и звуковое сопровождение, и вырезки из кинохроник, — рассказали КП-Новосибирск очевидцы.

Само празднование годовщины пройдет в среду, 1 февраля. К шести часам вечера новосибирцев приглашают на общегородскую акцию, где они смогут зажечь свечу памяти.

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