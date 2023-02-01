Мать погибшего в зоне СВО майора требует признать его брак фиктивным

Светлана требует признать фиктивным брак своего погибшего сына. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жительница Новосибирской области Светлана Беликова — мать погибшего на СВО военного врача Евгения Захарченко. Сейчас она обратилась в суд, требуя признать фиктивным его брак. Как рассказывает женщина, ее сын в 2014-2015 годах во время своей первой командировки на Донбасс вывез из Луганска женщину, работавшую с ним в военном госпитале. И чтобы помочь ей получить российское гражданство, заключил с ней фиктивный брак, планируя позже развестись.

Но сделать этого он не успел — в марте 2022 года он погиб в ходе боев в Черниговской области. После его гибели вдова получила компенсацию от государства в 7, 6 миллионов рублей. А теперь еще и претендует на квартиру, в которой живет мать офицера. Для пенсионерки это — единственное жилье.

— Светлана хочет вернуть свое единственное жилье, купленное и заработанное своим трудом. Пока мы не знаем, какие шансы на то, что брак действительно признают фиктивным. Такой практики пока нет, но суд очень тщательно все рассматривает, надеемся на справедливость, — рассказала КП-Новосибирск представитель Светланы Надежда Королева.

Адвокат также отметила, что Светлана не намерена требовать никакой компенсации за моральный вред, и хочет только сохранить свое единственное жилье. Тем более — эту квартиру она обустраивала вместе с сыном, и каждая вещь там напоминает о нем. В иске также есть требование вернуть Орден Мужества, который вручили Евгению посмертно, чтобы передать его наследнику — сыну военнослужащего.

— Что касается того, нужно ли будет фиктивной жене вернуть 7 миллионов рублей: я изучала эти нормы права, прямых ответов там на этот вопрос нет, но по аналогии закона, эти «возвратные» деньги должны распределятся между ней и внуком Иваном Евгеньевичем, но Светлана хочет их все отдать внуку Ивану, — добавила Надежда.

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