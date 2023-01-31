Мэрия Новосибирска приняла проект сквера рядом с фабрикой «Синар»

Мэрия Новосибирска опубликовала дизайн-проект сквера рядом со швейной фабрикой «Синар». Фото: "Зеленый Новосибирск"

Мэрия Новосибирска опубликовала конечный вариант дизайн-проекта сквера рядом со швейной фабрикой «Синар». Правки в проект могли вносить сами горожане – его выложили в открытый доступ в декабре прошлого года.

Как сказано в протоколе обсуждения проекта указано, что новосибирцы попросили исключить установку металлических панно посвященных истории фабрики и ее директору, но в концепции планируется скорректировать их размеры и количество. Но полностью убрать их нельзя, поскольку это важный элемент всего ансамбля.

Территорию будут приводить в порядок. Фото: "Зеленый Новосибирск"

Еще горожане потребовали изменить градацию высадки деревьев от низких к высоким, но и этого сделать нельзя, поскольку в концепции учтены уже растущие там деревья. Уменьшить новосибирцы просили и количество лавочек, чтобы там не собирались шумные компании – эту просьбу удовлетворили частично. Имеющиеся лавочки будут без спинок – это предполагает короткий отдых. Еще в сквере могут появиться детская и спортивная площадка

Что касается названия для будущего сквера – пока что, в концепции, он назван в честь директора фабрика Алексея Елезова. Но после голосования новосибирцев название могут сменить.

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