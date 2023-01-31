Собаку нашли на одном из блокпостов - щенок застрял в батарее. Фото: Управление Нацгвардии по Томской области

Новосибирский росгвардеец забрал домой спасенного в зоне СВО щенка. Собаку нашли при осмотре одного из блокпостов.

За время командировки она стала настоящим членом семьи для военных. Фото: Управление Нацгвардии по Томской области

— Военнослужащий Северского соединения Росгвардии в одном из районов СВО при осмотре блокпоста на наличие взрывчатки обнаружил брошенного маленького щенка, который застрял головой в батарее. Он освободил животное из заточения и забрал в свою военную команду, — сообщает пресс-служба Томского отделения Росгвардии.

Росгвардейцы забрали спасенную собаку с собой. Фото: Управление Нацгвардии по Томской области

Маленькой собачке дали символичное и звучное имя — Мира. Она провела с отрядом всю командировку, и за это время стала настоящим членом этой военной семьи.

Собаке дали символичное и звучное имя - Мира. Фото: Управление Нацгвардии по Томской области

— Она всегда уделяла внимание каждому бойцу: то повиляет хвостом, то просунет умную мордаху под руку, чтобы погладили. Мира уверенно вставала в строй с росгвардейцами, провожала на боевые задачи и с щенячьим восторгом радовалась каждому возвращению. А тапочки военнослужащих стали любимой игрушкой собаки, и военным приходилась искать вторую обувь на улице и в укромных местах, — рассказывают в Росгвардии.

После командировки собаку забрал с собой росгвардеец из Новосибирска. Фото: Управление Нацгвардии по Томской области

Когда командировка закончилась, Миру забрал с собой росгвардеец из Новосибирска. Теперь она живет в городской квартире и очень любит гостить на даче.

Сейчас Мира живет в квартире и очень любит гостить на даче. Фото: Управление Нацгвардии по Томской области

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