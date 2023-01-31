Под Новосибирском завершены поиски 12-летнего мальчика, не вернувшегося из школы

Мальчика нашли. Фото: Станислав НАДАЛИНСКИЙ

В рабочем поселке Краснообск под Новосибирском завершены поиски 12-летнего мальчика. Ребенок не вернулся домой из школы днем 31 января, а телефон оставил дома. Его искали полиция и волонтеры.

— Мальчик найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске и распространял информацию в сети, — сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск».

Мальчика передали родителям.

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