Под Новосибирском завершены поиски 12-летнего мальчика, не вернувшегося из школы

Мальчика нашли. Фото: Станислав НАДАЛИНСКИЙ
В рабочем поселке Краснообск под Новосибирском завершены поиски 12-летнего мальчика. Ребенок не вернулся домой из школы днем 31 января, а телефон оставил дома. Его искали полиция и волонтеры.
— Мальчик найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске и распространял информацию в сети, — сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск».
Мальчика передали родителям.
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