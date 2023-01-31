Сотрудница Музея смерти в Новосибирске мастерит мрачные снежные шары на погребальную тематику

Елена мастерит миниатюры и снежные шары на погребальную тематику уже 10 лет. Фото: предоставлено Еленой/Музей мировой погребальной культуры

В Новосибирске сотрудница Музея смерти Елена уже 10 лет мастерит мрачные снежные шары. Внутри них вместо домиков, припорошенных снегом, снеговиков и елок — кладбища, гробы и надгробия.

— Снежные шары и миниатюры с кладбищем я начала создавать, когда устроилась в музей. До меня таких сувениров никто не делал, — рассказала КП-Новосибирск Елена. — Основной объём готовится к выставкам «Некрополь». Что-то продаём в самой лавке в музее, также онлайн продажи в другие города.

Цена миниатюры варьируется от 3 до 10 тысяч рублей. Фото: предоставлено Еленой

На один такой шар уходит около двух недель работы. Тут все зависит от размера миниатюры и материалов. По словам Елены, одна такая работа стоит от 3 до 7 тысяч рублей. Самые объемные миниатюры, на создание которых тратится много времени и сил, стоят 10 тысяч рублей.

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