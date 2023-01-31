Волонтеры выехали на поиски 12-летнего мальчика, пропавшего после школы в поселке Краснообск

Мальчика ищут волонтеры. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

К поискам 12-летнего Богдана Швецова, пропавшего в поселке Краснообск, подключились волонтеры. Ребенок не вернулся со школы днем во вторник, 31 января. Телефон подросток забыл дома, поэтому связаться с родными он не может.

— Приметы: рост 160-165 сантиметров, плотное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения он был одет в темно-серую куртку с капюшоном, синие джинсы, черные сапоги и синяя шапка. С собой у него был серый рюкзак.

Сейчас волонтеры объявили срочный сбор на поиски Богдана. Если вы знаете что-либо о том, где сейчас может быть ребенок, сообщите об волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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