Ночные холода до -21 придут в Новосибирск в первый день февраля

В ночь на февраль резко похолодает, но потом мороз отступит.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
В первый день февраля в Новосибирске в ночь похолодает до -19…-21 градуса, в пригороде — до -24. Но уже днем потеплеет до -12…-14.
— Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, — рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
По Новосибирской области ночью будет -17…-22 градусов, местами до -27, днем -11…-16. Ночью местами пройдет небольшой снег, днем преимущественно без осадков. При прояснениях изморозь, туманы. На дорогах местами гололедица.
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