«То машину арестовали, то выезд в Турцию закрыли»: житель Новосибирска «увяз в долгах» из-за двойника-троюродного брата

Судебные приставы путают мужчин.
Фото: Александр ГЛУЗ
Новосибирец регулярно «страдает» от долгов своего двойника. Оказался им его родственник, троюродный брат. У мужчин совпадают ФИО и дата рождения.
- Такое случалось несколько раз. Брат живет в Барнауле, а я в Новосибирске. То мне машину арестовывали, то деньги снимали с карты. Самое интересное было, когда я полетел в Турцию, а мне сказали, что из-за долгов выезд закрыт. Я долго доказывал, что я - не мой брат, - рассказал КП-Новосибирск мужчина.
Новосибирец возмущен. Он не понимает, почему судебные приставы не видят то, что у них разные ИНН.
- Я уже родственнику предложил поменять фамилию. Ну, чтобы точно не беспокоили меня приставы больше, - смеется мужчина.
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