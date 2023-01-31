Не вернулся со школы: в поселке под Новосибирском пропал 12-летний мальчик

Мальчик не вернулся домой со школы. Фото: Администрация рабочего посёлка Краснообска

В рабочем поселке Краснообск в Новосибирской области пропал 12-летнего Богдан Швецова. Мальчик не вернулся домой со школы днем во вторник, 31 января.

— Мальчик не пришел домой со школы, но мы предполагаем, что он находится в пределах Краснообска. К сожалению, телефон ребенок забыл дома и мы не можем связаться с ним. Круг ближайших друзей и знакомых, у которых он, теоретически, мог находиться, мы уже прозвонили, но там его нет, — сообщили КП-Новосибирск в местном отделении ПДН.

Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может быть Богдан или вы просто видели его на улице, сообщите об этом по телефону редакции 8-923-145-11-03 или в полицию по единому номеру 112.

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