16% новосибирцев оценили на пятерку уровень своего счастья. Фото: Евгения ГУСЕВА

Новосибирск вошел в тройку городов с самыми счастливыми россиянами. К таким выводам пришли аналитики сервиса «Работа.ру», опросив 5 тысяч человек из разных уголков страны.

— На твердую пятерку уровень своего счастья оценили 14% опрошенных жителей России. 23% из них отметили, что живут в Москве. Еще 18% счастливчиков указали, что проживают в Санкт-Петербурге, а 16% — в Новосибирске. По 10% счастливых людей отметили Нижний Новгород или Тюмень, — рассказали аналитики.

25% россиян отметили, что счастливы на четверку. «Хорошисты» проживают в Москве (20%), Сочи (19%), Санкт-Петербурге (17%), Екатеринбурге (11%) и Новосибирске (9%).

На 3 балла уровень счастья оценили 31% опрошенных: 19% из них проживают в столице России, 13% — в Нижнем Новгороде, а 9% — в Санкт-Петербурге, 8% — в Краснодаре, а 4% — в Тюмени.

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