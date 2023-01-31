В Бердске автомобиль «Ниссан» сбил 10-летнего мальчика

Автомобиль «Ниссан» сбил 10-летнего мальчика в Бердске. Фото: Госавтоинспекция по НСО

Вечером во вторник, 31 января, автомобиль «Ниссан» сбил 10-летнего мальчика. ДТП произошло в Бердске, сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

Иномарка ехала по улице Маяковского. На пересечении с улицей Трудовая водитель наехал на ребенка-пешехода. Мальчик находился на проезжей части.

− В результате данного дорожно-транспортного происшествия пострадал несовершеннолетний пешеход (мальчик) 2013 года рождения, который был доставлен в лечебное учреждение города Бердска, − уточнили в Госавтоинспекции.

На место прибыл экипаж ГИБДД. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

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