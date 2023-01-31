Пассажирка поезда «Новосибирск Кулунда» украла смартфон, а после подарила его сестре

Жительница Новосибирской области украла телефон в поезде. Фото: стоп-кадр из видео / УТ МВД России по СФО

Жительница Новосибирской области украла смартфон в поезде сообщением «Новосибирск-Кулунда». Ущерб составил 8 тысяч рублей, рассказали в УТ МВД России по СФО.

Инцидент произошел в прошлом году. 34-летняя жительница Татарска увидела на газетной полке в полукупе чужой телефон. Это было ночью, когда все пассажиры спали.

Сибирячка убедилась, что за ней никто не наблюдает, и стащила гаджет. После этого она вышла из поезда на станции Татарская.

− Выйдя из вагона, женщина выключила телефон и по приезду домой подарила его своей сестре. Но затем, испугавшись ответственности за совершенное ею деяние, она уничтожила данный сотовый телефон, − рассказали в МВД.

Выяснилось, что смартфон принадлежал жительнице Купинского района. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 158 УК РФ – «Кража с причинением значительного ущерба гражданину».

Злоумышленница полностью возместила ущерб.

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