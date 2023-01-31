Под Новосибирском 44-летний мужчина пропал с базы отдыха при странных обстоятельствах

В Искитимском районе Новосибирской области ищут 44-летнего Яна Сарнацкого. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Искитимском районе Новосибирской области ищут 44-летнего Яна Сарнацкого. Мужчина пропал в деревне Бурмистрово: он отправился туда вместе со своим знакомым, работавшим сторожем на базе отдыха. Пока его друг-охранник делал обход территории, пропавший исчез. Куда он мог отправится и почему — неизвестно. На связь с родными Ян не выходит с 25 января.

— Приметы: рост 192 сантиметра, нормальное телосложение, светло-русые волосы, обрит наголо, серо-голубые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения он был одет в черную куртку с капюшоном, черные брюки, серые ботинки, черная вязаная шапка и черный рюкзак.

Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может быть Ян или вы просто видели его на улице — сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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