Пробки сковали оба берега. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске вечером 31 января 2023 года сковали оба берега. По заснеженным дорогам трудно было проехать утром, но и к вечеру ситуация не улучшилась. По данным сервиса 2ГИС, загруженность улиц составляет 8 баллов.

На правом берегу пробки образовались на таких улицах как Фабричная, Большевистская, Восход, Кирова, Никитина, Бориса Богаткова, Кошурникова, Гусинобродское шоссе, Фрунзе, Красный проспект, Нарымская, Дуси Ковальчук, Жуковского, Мочищенское шоссе, Трикотажная, проспект Дзержинского и Богдана Хмельницкого.

На левом берегу заторы сковали такие улицы как проезд Энергетиков, Станционная, Котовского, Немировича-Данченко, Ватутина, Титова, Сибиряков-Гвардейцев, Петухова и Хилокская.

Проехать также трудно по Октябрьскому мосту в сторону левого берега.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber