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НовостиОбщество31 января 2023 12:17

8 пассажирам рейса «Новосибирск — Санкт-Петербург» не хватило мест в салоне самолета

Транспортная прокуратура организовала проверку
Надежда КАСЬЯНОВА
Мест в самолете не хватило 8 пассажирам.

Мест в самолете не хватило 8 пассажирам.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

8 пассажирам, которые сегодня, 31 января, должны были лететь из Новосибирска в Санкт-Петербург, не хватило мест в салоне самолета. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

— 8 пассажирам рейса было отказано в перевозке из-за замены типа самолета и отсутствия свободных мест на борту. Авиабилеты были переоформлены на ближайший рейс авиакомпании, — пояснили в ведомстве.

По факту произошедшего транспортная прокуратура начала проверку. Она установит были ли соблюдены права пассажиров и не было ли каких-либо нарушений.

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