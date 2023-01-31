Впавшую в кому на Бали жительницу Новосибирска отключили от аппарата ИВЛ

Жительницу Новосибирска отключили от аппарата ИВЛ. Фото: предоставлены Натальей

Сибирячку Елену Новосельцеву, которая впала в кому во время отдыха на Бали, отключили от аппарата ИВЛ. Об этом КП-Новосибирск сообщила дочь женщины Наталья.

− Мама пришла в себя, открывает глаза по 3-4 часа в день. Она начала дышать сама, препараты ей не вкалывают никакие. Сердце в целом в норме, сатурация тоже. От ИВЛ ее отключили, но иногда снова подключают, − рассказала КП-Новосибирск Наталья.

Она добавила, что каждый день у ее мамы берут анализы.

Напомним, Елену Новосельцеву госпитализировали 4 января. Женщину отвезли в частный госпиталь. У сибирячки диагностировали обширное кровоизлияние в мозг – понадобилась срочная операция.

Поначалу все покрывала страховка, однако 19 января она закончилась. Эвакуировать Елену в Россию пока не могут из-за нестабильного состояния. Правительство Новосибирской области пообещало помочь с перевозкой пациентки. Также власти оплатят лечение женщины.

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