«Поезд сигналил, бабушка шла по путям»: в Искитиме студент колледжа спас пенсионерку из-под колес электрички

Виталий Долгих спас пенсионерку из-под колес поезда. Фото: Западно-Сибирская железная дорога

Студент Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н.А. Лунина Виталий Долгих спас пенсионерку, которую едва не сбил поезд. Трагедия могла произойти в Искитиме на путях недалеко от вокзала.

— Виталий проходил мимо вокзала и заметил, что пожилая женщина идет по пути и не видит приближающийся из-за поворота поезд. Машинист начал экстренно тормозить, подавать громкие сигналы, а Виталий, не раздумывая, бросился на помощь. За секунду до трагедии сумел оттолкнуть бабушку — вместе с ней упали в сторону от колес многотонного состава, — рассказали в Западно-Сибирской железной дороге.

В ЗСЖД добавили, что с бабушкой все хорошо, а Виталия за героический поступок в колледже наградили благодарственным письмом.

Виталий Долгих сейчас учится на втором курсе, получает сразу две профессии: слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава и помощник машиниста. В колледже о парне отзываются как об ответственном и смышлёном человеке. Виталий староста группы и губернаторский стипендиат.

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