В Новосибирской области вручили орден Мужества семье погибшего на СВО контрактника

Орден передали жене погибшего героя. Фото: администрация Бердска

Семье погибшего в ходе спецоперации на Украине контрактника Михаила Калмыкова вручили орден Мужества. Мероприятие прошло во вторник, 31 января, в Бердске.

− За время военной службы по контракту Михаил Владиславович принимал участие в военных действиях на территории Чеченской республики, Сирийской Арабской Республики, на территории Луганской народной Республики, Донецкой народной Республики и Украины, − рассказали на сайте администрации города.

Новосибирец погиб при исполнении воинского долга. За отвагу и самоотверженность Михаила посмертно наградили орденом Мужества.

Новосибирец погиб при исполнении воинского долга. Фото: мэрия Бердска

Сегодня семья героя собралась в здании администрации Бердска. Жене погибшего Ксении передали государственную награду.

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