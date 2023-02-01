«Воткнулся сыну в десну»: в Новосибирске ребенок чуть не проглотил кусок пластика, найденный в торте

Пластик воткнулся в десну ребенку. Фото: vk.com/blacklist_novosibirsk

В Новосибирске ребенок чуть не проглотил кусок пластика из торта. Десерт мама купила сыну в одной из городских кондитерских. О случившемся женщина написала в группе «ЧС54. Новосибирск».

- Сыну воткнулся в десну острый пластиковый элемент, - рассказала женщина в группе.

На фото, приложенном к посту, видна как раз эта деталь. На ней – остатки коржа и крема.

В комментариях под постом подписчики высказали свое мнение на этот счет:

- Этот кусок, к сожалению, часто попадается. Крепление с пластикового ведерка. Пекари или повара не до конца удаляют.

- Плюс одна фобия, - написали комментаторы.

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