Подарок девушке? В Новосибирске мужчина украл в цветочном плюшевого мишку

Мужчина схватил медведя, когда девушка отвернулась. Фото: Кадр из видео/«Новосибирск с огоньком»
В цветочном магазине на улице Станиславского, 2к1 случилась необычная кража. Вора заинтересовала не выручка из кассы, а мягкий плюшевый мишка.
— Мужчина выждал момент, когда флорист отлучится, затем взял медведя и скрылся не оплатив, — сообщает телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».
Остаётся только гадать, то ли мишутка сам по себе запал в сердце сентиментального воришки, то ли это был незатейливый план сделать сэкономить на подарке для девушки.
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