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НовостиОбщество31 января 2023 10:42

Подарок девушке? В Новосибирске мужчина украл в цветочном плюшевого мишку

В Новосибирске мужчина украл в цветочном магазине плюшевого мишку
Галина СИМОНОВА
Мужчина схватил медведя, когда девушка отвернулась. Фото: Кадр из видео/«Новосибирск с огоньком»

Мужчина схватил медведя, когда девушка отвернулась. Фото: Кадр из видео/«Новосибирск с огоньком»

В цветочном магазине на улице Станиславского, 2к1 случилась необычная кража. Вора заинтересовала не выручка из кассы, а мягкий плюшевый мишка.

— Мужчина выждал момент, когда флорист отлучится, затем взял медведя и скрылся не оплатив, — сообщает телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».

Остаётся только гадать, то ли мишутка сам по себе запал в сердце сентиментального воришки, то ли это был незатейливый план сделать сэкономить на подарке для девушки.

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