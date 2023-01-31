Подарок девушке? В Новосибирске мужчина украл в цветочном плюшевого мишку

Мужчина схватил медведя, когда девушка отвернулась. Фото: Кадр из видео/«Новосибирск с огоньком»

В цветочном магазине на улице Станиславского, 2к1 случилась необычная кража. Вора заинтересовала не выручка из кассы, а мягкий плюшевый мишка.

— Мужчина выждал момент, когда флорист отлучится, затем взял медведя и скрылся не оплатив, — сообщает телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».

Остаётся только гадать, то ли мишутка сам по себе запал в сердце сентиментального воришки, то ли это был незатейливый план сделать сэкономить на подарке для девушки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер