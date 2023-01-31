Новосибирский фермер задолжал логистической компании 2,5 миллиона рублей

Новосибирскому фермеру пришлось погасить задолженность перед логистической компанией. Фото: Даниил ОПАРИН

Новосибирскому фермеру пришлось погасить задолженность перед логистической компанией. Мужчина выплатил более 2,5 миллионов рублей после вмешательства судебных приставов.

Должник не спешил погашать просроченную задолженность. Фермер обращался в суд, пытаясь оспорить действия судебного пристава и отложить исполнительное производство. Но суд не пошел новосибирцу навстречу.

− Судебный пристав-исполнитель вынесла постановление на регистрационные действия в отношении имущества должника − 20 единиц техники, а также ограничила должника в праве выезда за пределы РФ, − сообщили в ГУ ФССП по Новосибирской области.

Когда и это не помогло, пристав-исполнитель постановила взыскать с мужчины исполнительский сбор. Только после этого сибиряк «очнулся» и выплатил 204 тысячи рублей.

Оставшуюся сумму сняли с банковского счета должника. После этого долг был полностью погашен.

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