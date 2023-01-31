В Новосибирской области точечно работают с семьями участников спецоперации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области точечно работают с каждой семьей участников спецоперации. По словам губернатора Андрея Травникова, родным бойцов оказывается любая помощь — от решения вопросов хозяйственных до вопросов здравоохранения.

— Мы работаем с каждой семьей: решение вопросов устройства детей в детсады или школы, поступление в колледжи или вузы, оказание психологической помощи если необходимо. Отдельный блок помощи развернут по реабилитации тех ребят, которые возвращаются с СВО в отпуск или по завершению выполнения задач, медицинская помощь для получивших ранения, — перечислил Андрей Травников.

По словам губернатора, всесторонняя помощь оказывается не только мобилизованным и их семьям, но также родным кадровых военных и добровольцев, ушедшим на СВО из других регионов, но семьи которых проживают в Новосибирской области.

Напомним, что в конце октября 2022 года мэрия Новосибирска выделила 19,5 миллионов рублей на помощь мобилизованным. Средства из бюджета выделили исходя из запросов бойцов: расходы на покупку обмундирования, лекарства, предметы первой необходимости, ремонт. По сообщению муниципалитета, по мере необходимости сумма будет увеличиваться.

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