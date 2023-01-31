В Новосибирской области 2900 владельцев оружия за год привлекли к ответственности

В Новосибирской области за год у нарушителей изъяли около 4 тысяч единиц оружия. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по НСО.

В Новосибирской области за 2022 год выявили более 2900 нарушителей среди людей, владеющих оружием. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Новосибирской области.

Чаще всего фиксируют нарушения сроков регистрации. Изъято около 4 тысяч единиц всевозможных видов вооружения.

Всего в пользовании у жителей региона – более 139 тысяч единиц оружия. За год было аннулировано более 4200 разрешительных документов.

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