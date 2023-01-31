Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, когда сдадут новую инфекционную больницу

Больницу достроят до конца сентября 2023 года. Фото: правительство НСО

Стало известно, когда сдадут новую инфекционную больницу в Новосибирской области. На этот вопрос в эфире телеканала ОТС ответил губернатор Андрей Травников.

Напомним, медучреждение будет находиться в поселке Садовый. По словам главы НСО, больницу сдадут до конца сентября 2023 года.

Примечательно, что объект строят «под ключ». Это значит, что подрядчик не только выполнит все строительные работы, но и закупит необходимую мебель.

Ранее КП-Новосибирск писала, что Андрей Травников проконтролировал ход и темпы строительства инфекционной больницы в поселке Садовый.

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